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Monte Carlo Balesi, İstanbul'a geliyor!

30 Ocak 2017 17:20

Monte Carlo Balesi'nden "GÖL - Kuğu Gölü'ne İthafen", ünlü koreograf ve yönetmen Jean-Christophe Maillot'nun "Kuğu Gölü"ne getirdiği çağdaş yorumla 16-17 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da sahnelenecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) işbirliğiyle sahnelenecek "GÖL - Kuğu Gölü'ne İthafen", dünyaca ünlü Monte Carlo Balesi tarafından 16-17 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak. Dansı tiyatroyla birleştirirken, sanatın tüm alanlarından beslenen yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot'nun, Fransa'nın en önemli edebiyat ödüllerinden Goncourt Akademisi Ödülü'nün sahibi yazar Jean Rouaud'nun işbirliğinde hayata geçirdiği prodüksiyon, Çaykovksi'nin "Kuğu Gölü" başyapıtına yepyeni bir yaklaşım getiriyor. "GÖL - Kuğu Gölü'ne İthafen"de Siegfried ve Odette'in zamana meydan okuyan hikayesi, çarpıcı sahne tasarımı ve kostümlerle sahnelenecek. Gösterinin sahne tasarımı görsel yönetmen Ernest Pignon-Ernest, kostümler ise Philipe Guillotel tarafından hazırlandı. Kökleri, Sergei Diaghilev önderliğinde 1909 yılında atılan ve tüm dünyada bale sanatına yeni bir anlam katarak çığır açan Ballets Russes Topluluğu'na dayanan Monte Carlo Balesi, 1985 yılında H.R.H. Hannover Prensesi'nin isteğiyle kuruldu. 1993 yılından bu yana Jean-Christophe Maillot'nun yönetimindeki topluluk, 50 başarılı dansçıdan oluşuyor. Monte Carlo Balesi, Jean-Christophe Maillot'nun 20 yılı aşkın süredir hazırladığı Vers un pays sage (1995), Roméo et Juliette (1996), Cendrillon (1999), La Belle (2001), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), Faust (2007) ve LAC (2011) gibi gösterileriyle günümüzün en önemli topluluklarından biri haline geldi. Monaco Prensliği Kültür Nişanı, Sanat Madalyası ve Legion d'Honneur nişanının da sahibi olan Jean Christophe Maillot, aynı zamanda dans dünyasının uluslararası çaptaki en önemli etkinliği sayılan Monaco Dans Forumu'nun da kurucusu. Maillot, 2015 senesinde Hırçın Kız ile "En İyi Performans" da dahil olmak üzere üç farklı dalda Moskova Altın Maske'ye layık görüldü.

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Monte Carlo BalesiKuğu GölüİKSVİstanbulZorlu PSMtiyatroJean Christophe Maillotgeliyor

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