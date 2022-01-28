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Monako prensesinin torunu podyuma at sırtında çıktı

Paris Moda Haftası kapsamında Chanel'in İlkbahar - Yaz 2022 Haute Couture defilesi düzenlendi

28 Ocak 2022 10:06

Monako Prensesi Grace Kelly'nin torunu Charlotte Casiraghi Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftasında at sırtında podyuma çıkarak defileye damgasını vurdu.

Fransa'da Paris Moda Haftası kapsamında Chanel'in İlkbahar - Yaz 2022 Haute Couture defilesi düzenlendi. Defile 1982 yılında hayatını kaybeden Monako Prensesi ABD'li oyuncu Grace Kelly’nin torunu Charlotte Casiraghi’nin şovuyla başladı. Podyuma at sırtında gelen Casiraghi, yaptığı şovla defileye damgasını vurdu.

Casiraghi’nin at sırtında podyumu gezmesinin ardından başlayan defilede Fransız şarkıcı Sebastien Tellier'in canlı performansı eşliğinde 45 tasarım gösterildi.

Monako Prensesi'nin torunuCharlotte CasiraghiFransaat sırtında podyuma çıktı

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