T24 LogoT24 Logo
Spor

Mohamed Salah'dan 'Uyuşturucudan uzak dur' kampanyası

06 Nisan 2018 19:57

Mısır futbolunda her geçen gün büyük bir kahraman olarak anılan Mohammed Salah, yeni bir olayla daha gündeme oturdu. Liverpool'da bu sezon performansıyla alkışları toplayan Salah, ülkesi için bir reklam filminde oynadı. Uyuşturucuya karşı gençleri korumak ve uzak tutmak adına kameralar karşısına geçen ve gençlere mesaj gönderen Salah, kısa sürede çok büyük ilgi topladı. Salah'ın çektiği reklam filmi Facebook üzerinde 3 günde 5 milyon izleyiciyi geçti. Ayrıca Mısır'daki rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere 3 gün içerisinde açılan telefon sayısı yüzde 400 oranında artış gösterdi.

ETİKETLER

mohammed salahuyuşturucudan uzak durkampanyamısırfutbol

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24