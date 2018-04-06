Mohamed Salah'dan 'Uyuşturucudan uzak dur' kampanyası

Mısır futbolunda her geçen gün büyük bir kahraman olarak anılan Mohammed Salah, yeni bir olayla daha gündeme oturdu. Liverpool'da bu sezon performansıyla alkışları toplayan Salah, ülkesi için bir reklam filminde oynadı. Uyuşturucuya karşı gençleri korumak ve uzak tutmak adına kameralar karşısına geçen ve gençlere mesaj gönderen Salah, kısa sürede çok büyük ilgi topladı. Salah'ın çektiği reklam filmi Facebook üzerinde 3 günde 5 milyon izleyiciyi geçti. Ayrıca Mısır'daki rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere 3 gün içerisinde açılan telefon sayısı yüzde 400 oranında artış gösterdi.