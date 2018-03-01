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Moğolistan ile Japonya'nın arasına Cengiz Han girdi

01 Mart 2018 14:01

Japon yayınevi Shogakukan'ın aylık dergisi CoroCoro Comics'in geçtiğimiz haftalarda çıkan yeni sayısında, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın alnında erkek cinsel organının çizimiyle portresi çıktı. Söz konusu çizim, Türkçesi ‘Abarttın, şakacı' anlamına gelen ‘Yarisugi!!! Itazura-kun' kategorisinde yayınlandı. Bu kategoride, komik çizgi roman ve karikatürler yayınlanıyor. Resim, CoroCoro Comics okurlarından biri tarafından, konusu Cengiz Han olan bir yarışma için gönderildi. Sorun şu ki Japonca'da ‘cengiz' kelimesi ‘penis' anlamına geliyor. Yani Cengiz Han portresinin yanındaki yazı ‘Penis Han' gibi çevrilebilir. Moğol diplomatlar, Japon Dışişleri Bakanlığı'na gönderdikleri mektupta, karikatürün Moğol halkına hakaret olduğunu kaydettiler. Tokyo'da yaşayan Moğollar, Shogakukan yayınevi binası önünde toplanarak derginin toplanmasını talep etti. Bazı göstericiler, ulusal giysi ve ellerinde Cengiz Han portreleriyle geldi. Morinhoor, Tokyo mağazalarından CoroCoro Comics son sayısının nasıl toplatıldığını gösteren videoyu yayınladı. Yayınevi, karikatür için özür diledi. Açıklamada, “Karikatürde kullanılan ifadelerin Moğollar ve Cengiz Han'a saygı duyan herkes için onur kırıcı olduğunu kabul ediyoruz” dendi. Dergi, bundan böyle Moğolistan tarih ve kültürünü daha titiz inceleyeceklerini de sözlerine ekledi.

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