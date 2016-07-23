Moda Deniz Kulübü’ndeki düğünü basan cuntacılar, generalleri böyle kelepçelemiş

Darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübün'deki baskınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde düğünden alınan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve havacı komuta kademesinin rehin tutulduğu anlar yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver'in kızının Moda Deniz Kulübü'nde düğün töreni vardı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve hava kuvvetleri komuta kademesi düğün törenindeydi. Darbeci askerler, saat 23:00 sularından helikopterlerle kulübün bahçesine havadan ateş açarak indi. Üzerlerinde havacı kamuflaj kıyafetleri vardı. Askerler, Orgeneral Ünal, Orgeneral Şanver dahil bütün üst düzey komutanları rehin aldı. Davetlilerin yanından uzaklaştırılan komutanların elleri arkadan bağlandı. Yerde yatırılıyor, hepsi bir arada tutuluyorlardı. Moda Deniz Kulübü, darbeci askerler tarafından adeta kuşatılmıştı. Kapılar da dahil olmak üzere ve kulübün her yeri gözleniyordu. Komutanlar saatlerce kulüpte rehin halinde kaldı. İlk etapta Orgeneral Ünal, ardından diğer komutanlar helikoptere bindirilerek götürüldü. Darbeciler, saat 03:00 sularında kulüpten ayrıldı.