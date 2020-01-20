T24 LogoT24 Logo
Ekonomide ne oluyor?

Mobilya sektörü 2020'ye iyimser bakıyor: Faizler ve KDV düştü, büyüme ve istihdam artacak

Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Barış Soydan’a yorumladı

20 Ocak 2020 14:00

Doğtaş ve Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, mobilya sektörünün 2019'da küçülme yaşadığını ancak 2020 yılından umutlu olduğunu söyledi. Hükümetin verdiği istihdam kredileri, faiz ve KDV indiriminin mobilya sektörüne yansıyacağını belirten Doğan "Sektörde büyüme ve istihdam artışı olacaktır" dedi. 

Davut Doğan, Barış Soydan’ın sunduğu 'Ekonomide ne oluyor?' programına konuk oldu. 

Mobilya sektörü için 2018 ve 2019'un küçülmeyle geçtiğini ifade eden Doğan"Bu yıl umutluyuz. Maliye Bakanımız da sağ olsun bizi davet etti. Orada da dile getirdik. Mobilya sektöründe haksız rekabet çok büyük, özellikle kayıt dışı oranı yüzde 50 ile 60 arasında. Biz bu konudaki görüşlerimizi de dile getirerek tekstildeki gibi kalıcı bir KDV indirimi yapılmasını istedik" dedi. 

Mobilyada kalıcı KDV indiriminin olumlu sonuçlar yaratacağını savunan Doğan"Kalıcı KDV indirimi ile birlikte kayıt dışı oranı çok önemli bir oranda azalacaktır. Dolayısıyla bu sektörde bir büyüme de yaratacaktır. Bu yıl için biz yüzde 20-30'luk bir büyüme bekliyoruz" diye konuştu.

Devletin 'ivme kredisi' adıyla istihdam kredisi verdiğini ve kendilerinin de bu krediden yararlandığını dile getiren Doğan"Biz ilk yarıda 160 kişilik bir istihdam taahhüdü verdik. Çünkü  biz yüzde 30'luk bir büyüme bekliyorduk. Ama 1 Ocak itibari ile KDV'de de bir indirim olunca sektör olarak büyüme beklentilerimiz de yükseldi" ifadelerini kullandı. 

Yüksek faizin yatırımcıların yatırımlarını yaparken çekindiği en önemli faktör olduğunu söyleyen Doğan"Yüzde 30 yüzde 40 faizle hangi işten para kazanacaksınız. Bu çok yüksek bir maliyetti. Burada özellikle devlet bankaları çok yardımcı oluyor. Yüzde 8-10'luk faizle kredi kullanıyoruz. Bu bizim aylık yüzde birin altına geldiği zaman krediler yatırımlarımızı arttırıyoruz" dedi.

Mobilya sektöründe 250 bin kişinin çalıştığını yan sanayi ile birlikte 500 bin kişi olduğunu belirten Doğan"Aralık ayında konut sektöründe rekor bir satış gerçekleşmiş. Bu mobilya sektörüne de yansıyacak" diye konuştu. 

 

ETİKETLER

barış soydanekonomik krizsektörel krizsektörel büyümedoğtaş mobilyakelebek mobilyamobilya sektörükdv indirimidavut doğan

Diğer Videolar

Gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Terkoğlu, "FETÖ'nün operasyonlarına 'neden karşı çıkılmadığını' sormuştu

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: İnsanların kimliklere hapsolması hakikatle ilişkilerini kopartıyor

Putin-Erdoğan karşılıklı tavizlerle İdlib’deki gerilimi düşürecektir

Şehit askerlerin 'helallik' istedikleri görüntüler paylaşıldı

Anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Dışı 'hindi', içi pasta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan gazeteci Kübra Par'a 'hassasiyet' uyarısı: Ölenler rakam...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç'dan sığınmacılarla ilgili soru soran yabancı gazeteciye: Böyle...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın kapımızda, içimizde Koronavirüs taşıyanlar olabilir...

Erdoğan: 1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar; kimi aldatıyorsunuz? Türkiye AB'nin...

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz...

Ali Babacan: Üniversiteli gençlerden bir kabine kursak inanın Türkiye daha...

Emeklilere promosyon miktarı belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan gazeteci Kübra Par'a 'hassasiyet' uyarısı: Ölenler rakam...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç'dan sığınmacılarla ilgili soru soran yabancı gazeteciye: Böyle...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24