Mobilya sektörü 2020'ye iyimser bakıyor: Faizler ve KDV düştü, büyüme ve istihdam artacak

Doğtaş ve Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, mobilya sektörünün 2019'da küçülme yaşadığını ancak 2020 yılından umutlu olduğunu söyledi. Hükümetin verdiği istihdam kredileri, faiz ve KDV indiriminin mobilya sektörüne yansıyacağını belirten Doğan "Sektörde büyüme ve istihdam artışı olacaktır" dedi.

Davut Doğan, Barış Soydan’ın sunduğu 'Ekonomide ne oluyor?' programına konuk oldu.

Mobilya sektörü için 2018 ve 2019'un küçülmeyle geçtiğini ifade eden Doğan, "Bu yıl umutluyuz. Maliye Bakanımız da sağ olsun bizi davet etti. Orada da dile getirdik. Mobilya sektöründe haksız rekabet çok büyük, özellikle kayıt dışı oranı yüzde 50 ile 60 arasında. Biz bu konudaki görüşlerimizi de dile getirerek tekstildeki gibi kalıcı bir KDV indirimi yapılmasını istedik" dedi.

Mobilyada kalıcı KDV indiriminin olumlu sonuçlar yaratacağını savunan Doğan, "Kalıcı KDV indirimi ile birlikte kayıt dışı oranı çok önemli bir oranda azalacaktır. Dolayısıyla bu sektörde bir büyüme de yaratacaktır. Bu yıl için biz yüzde 20-30'luk bir büyüme bekliyoruz" diye konuştu.

Devletin 'ivme kredisi' adıyla istihdam kredisi verdiğini ve kendilerinin de bu krediden yararlandığını dile getiren Doğan, "Biz ilk yarıda 160 kişilik bir istihdam taahhüdü verdik. Çünkü biz yüzde 30'luk bir büyüme bekliyorduk. Ama 1 Ocak itibari ile KDV'de de bir indirim olunca sektör olarak büyüme beklentilerimiz de yükseldi" ifadelerini kullandı.

Yüksek faizin yatırımcıların yatırımlarını yaparken çekindiği en önemli faktör olduğunu söyleyen Doğan, "Yüzde 30 yüzde 40 faizle hangi işten para kazanacaksınız. Bu çok yüksek bir maliyetti. Burada özellikle devlet bankaları çok yardımcı oluyor. Yüzde 8-10'luk faizle kredi kullanıyoruz. Bu bizim aylık yüzde birin altına geldiği zaman krediler yatırımlarımızı arttırıyoruz" dedi.

Mobilya sektöründe 250 bin kişinin çalıştığını yan sanayi ile birlikte 500 bin kişi olduğunu belirten Doğan, "Aralık ayında konut sektöründe rekor bir satış gerçekleşmiş. Bu mobilya sektörüne de yansıyacak" diye konuştu.