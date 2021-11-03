Mithat Sancar: İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidarın diliyle saldıranlar da o kadar acizdir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidarın diliyle saldıranlar da o kadar acizdir" yanıtını verdi. Sancar'ın yanıtı HDP'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Akşener, Siirt’teki esnaf ziyaretinde kendisine “Burası Kürdistan” diyen kişinin HDP çalışanı olduğunu söylemiş, “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz; HDP, PKK’yla arasına mesafe koymalıdır” demişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz" açıklamasına ilişkin olarak, " HDP tam da halk içine konumlamıştır" yanıtını verdi. Sancar, "İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidarın diliyle saldıranlar da o kadar acizdir" dedi.

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TIKLAYIN - Mithat Sancar'dan Akşener'e yanıt: HDP tam da halk içine konumlamıştır