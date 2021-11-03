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Mithat Sancar: İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidarın diliyle saldıranlar da o kadar acizdir

Akşener, "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" demişti

03 Kasım 2021 18:57

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidarın diliyle saldıranlar da o kadar acizdir" yanıtını verdi. Sancar'ın yanıtı HDP'nin Twitter hesabından paylaşıldı. 

Akşener, Siirt’teki esnaf ziyaretinde kendisine “Burası Kürdistan” diyen kişinin HDP çalışanı olduğunu söylemiş, “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz; HDP, PKK’yla arasına mesafe koymalıdır” demişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz" açıklamasına ilişkin olarak, " HDP tam da halk içine konumlamıştır" yanıtını verdi. Sancar, "İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidarın diliyle saldıranlar da o kadar acizdir" dedi. 

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TIKLAYIN - Mithat Sancar'dan Akşener'e yanıt: HDP tam da halk içine konumlamıştır

 

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