Mısırlı avukat: Yırtık kot giyen kızlara tecavüz etmek vatan görevidir

Mısır’da bir avukat, yırtık kot giyen kadınlara cinsel tacizde bulunulması ve tecavüz edilmesinin ‘vatan görevi’ olduğunu söyledi. Açıklamayı kınayan Ulusal Kadın Konseyi, avukat hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Seks işçiliği başlığındaki yasa tasarısının tartışıldığı bir televizyon programına katılan Mısırlı muhafazakâr avukat Nabih al-Wahsh, “Sırtının yarısı gözüken bir kızın sokaktan aşağı doğru yürüdüğünü görmekten mutlu oluyor musunuz? Bence bir kız böyle yürüdüğünde onu taciz etmek vatanseverlik görevidir, ona tecavüz etmek ise milli görevdir” dedi.