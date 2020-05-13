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Mısır'da hükümetin yaptığı köprü apartmanların camlarına dayandı

13 Mayıs 2020 08:20

Mısır'da hükümet tarafından binaların arasına inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü şaşkınlığa neden oldu.

Mısır hükümeti, başkent Kahire'nin güneyinde yer alan ünlü Haram Caddesi'nde şehir içerisindeki trafiği azaltmak için köprü inşa ediyor. Adı Kral Abdullah Köprüsü olan köprünün bağlantı yolunun apartmanların bulunduğu semtlere gelmesiyle köprü, bazı apartmanların balkonlarına dayanırken bazı dairelerin de pencereleri kapandı. Bazı apartmanların dış kapı girişlerine de köprünün ayak bölümü denk geldi. Köprünün fotoğraflarının sosyal medya platformu Twitter'da hızla yayılmasının ardından Mısır yönetimi eleştirilerin hedefi haline geldi.

Mısır hükümeti Meyda Danışmanı Hani Younis konuya ilişkin yaptığı açıklamada köprünün önemini vurgulayarak, "Bölgedeki bazı binalar izinsiz inşa edildi. Bazı binalar kaldırılacak ve sahiplerine 250 milyon Mısır lirası değerinde tazminat ödenecek" dedi.

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