Minik Beril'in sağlık çalışanı annesini işe uğurladığı görüntüler, gündem oldu

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla yoğun günler geçiren sağlık çalışanı çiftin, 3 buçuk yaşındaki kızı Beril’in anne ve babasına olan özlemi sosyal medyada gündem oldu.

Sivas’ta yaşayan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Sevim Çelik ve Paramedik Ersoy Çelik çifti, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla yoğun günler geçiriyor. Çelik çiftinin 3 buçuk yaşındaki kızı Beril, günün çoğunu anne ve babasından ayrı kaldı. Minik Beril’in uzun bir aradan sonra anne ve babasını mesai dönüşü kapıda karşıladığı görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.