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Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonla zanlı gözaltına alındı

05 Nisan 2022 11:22

İstanbul’da bir minibüste yapılan aramada naylona sarılı balyalar halinde ve valizlerde “190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Mart’ta Tuzla’da yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüpheliyi fiziki takibe aldı. Yapılan takip neticesinde araçla seyir halindeki uyuşturucu kaçakçısı, yolda önü kesilerek durduruldu. Gerçekleştirilen operasyonla zanlı gözaltına alındı. Minibüs içerisinde yapılan aramada, naylona sarılı balyalar halinde ve valizlerde “Skunk” diye tabir edilen 190 kilo 600 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konurken, yakalanan şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İHA)

İstanbulMinibüsHint KeneviriNarkotik Suçlarla Mücadele

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