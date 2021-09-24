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Minibüsçü, kasklı motosikletliye kafa attı

Olay yerine gelen polis ekipleri, tartışan sürücüleri ayırdı

24 Eylül 2021 15:58

İstanbul Ataşehir’de sokak üzerinde ilerleyen hatlı minibüs şoförü ile motosikletli arasında çıkan tartışma ilginç anlara sahne odu. Tartışma esnasında minibüsçü aracından inerek kasklı motosiklet sürücüsüne kafa attı.

Motosiklet sürücüsü kendisine atılan kafadan etkilenmezken, minibüsçünün kaska kafa atması görenleri şaşırttı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen, Dudullu hattında çalışan bir hatlı minibüs şoförü, sıkışan yolda motosiklet sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesiyle minibüs şoförü aracından inerek kasklı motosiklet sürücüsüne kafa attı.

Motosiklet sürücüsü kendisine atılan kafadan etkilenmedi. Minibüsçünün, karşısındaki kişinin kafasındaki kaskına kafa atması ise ilginç anlara sahne oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, tartışan sürücüleri ayırdı.

O ilginç anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletli ile tartışan minibüs şoförü aracından iniyor ve kafasında kask olan motosikletliye kafa atıyor.

Kaynak: İHA

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