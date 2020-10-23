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Minibüs şoförü yaşlı çift için yolu kesti

"Şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem"

23 Ekim 2020 11:59

Tuzla Belediyesi önünde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte yol veren minibüs şoförü diğer araçların durmaması üzerine aracıyla iki şeridi kapatarak çifte yardımcı oldu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden videoyu paylaşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.

Yazıcı, minibüs şoförünü makamında ağırlayarak plaket takdim etti.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcıyaşlı çift için yolu kestiistanbul

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