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Minibüs şoförü ile yolcu arasında 'Beni götüreceksin' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Kavga sonrası öfkesini yenmeyen yolcu, minibüsü tekmeleyip küfürler savurdu

08 Ocak 2022 13:58

Esenyurt'ta bir minibüs şoförü, yer olmadığını söyleyip yolcuyu almayınca ortalık karıştı. Aralarında kısa süreli tartışma yaşanan şoför ile yolcu, yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Minibüsün içinde onlarca yolcunun olması dikkat çekerken kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, minibüs şoförünün "Yer yok" diyerek almadığı yolcu, şoföre tepki gösterdi. Minibüs şoförü ve yolcu arasında yer tartışması başlarken ilerleyen dakikalarda olay kavgaya dönüştü.

Minibüsten inen şoför ile yolcu, yumruk yumruğa birbirlerine saldırdı. İkili arasında yaşanan kavgayı gören vatandaşlar ise olayı güçlükle ayırdı. Kavga sonrasında öfkesini yenmeyen yolcu, minibüsü tekmeleyip küfürler savururken, minibüsün içinde onlarca yolcu olması da dikkat çekti. 

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