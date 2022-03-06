Minibüs şoförü Babacan’a dert yandı: Günlük 110 lira yevmiye ile çalışan adamım, ne yapayım?

Mazot fiyatlarından yakınan Hataylı vatandaş, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, “Dün akşam mazotu 19.06 TL’ye liraya aldım. Yollarımız berbat, mazot pahalı. Bir çift lastiği 650 liraya alıyordum. Şu an 1600-1700 liradan aşağı bir çift lastik yok. Günlük 110 lira yevmiyeyle çalışan adamım. Ne yapayım?” diyerek dert yandı.

Babacan, partisinin ilçe kongresi için gittiği Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan’ı gören bir minibüs şoförü mazot ve lastik fiyatlarından şikayet ederek şunları söyledi:

“Dün akşam mazotu 19.06 TL’ye liraya aldım. Vallahi rezil olduk. Yollarımız berbat, mazot pahalı. Lastik patlağını 15-20 liraya yaptırıyorduk. Bir lastik patlağı 30-40 lira olur mu? Bir çift lastiği 650 liraya alıyordum. Şu an 1600-1700 liradan aşağı bir çift lastik yok. Günlük 110 lira yevmiyeyle çalışan adamım. Ne yapayım?”

"Bu hükümet hayatı zorlaştırdı"

Babacan ise “Bu hükümet hayatı zorlaştırdı. Döviz kurunun kontrolünü ellerinden kaçırdılar. Ondan sonra her şey tepetaklak. Yanlış kararlar, yanlış sonuçlara götürüyor” dedi. “5-10 kuruş indirim yapıyorlar. Biz 5-10 kuruşa sevinir olduk” diyen minibüs şoförü mazotun litre fiyatının normal şartlarda 7-8 lira olması gerektiğini söyledi. (ANKA)