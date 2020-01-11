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Minibüs önce yayaya çarptı, ardından kursun bahçesine girdi

11 Ocak 2020 15:11

Diyarbakır'da seyir halinde bulunan bir minibüs önünde bulunan otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırmasıyla önce yolda yürüyen biri çocuk 2 kişiye çarptı ardından özel eğitim kursunun bahçesine girdi. Yaşanan trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Yenihal Kavşağı Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sağa kıran 34 FV 58 78 plakalı minibüs şoförü, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp özel bir eğitim kurumunun bahçesine daldı. Minibüsün bahçeye daldığı sırada özel eğitim kursunda bulunan çocukların derste olması büyük bir faciayı önlerken, çarpmanın etkisiyle yayalardan Doğan Y. havada takla atıp bahçeye düştü. Doğan Y. çarpmanın etkisi ile ağır yaralanırken yanında bulunan yeğeni Amed Y. hafif yaralandı. 
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. 

Yaralılardan Doğan Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Minibüsün önce yayaya ardından bahçeye dalması ile bahçe etrafına örülen demir çitler ve bahçede bulunan banklar parçalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 

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