Minibüs içinde maskesini takmadı; kendisini uyaranlara saldırdı!

Yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak birçok ilde yasaklandı. Yasağın olduğu illerden biri de Kocaeli. Ancak buna rağmen bu yasağa uymayanlar da var.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu minibüsüne maskesini takmadan binen bir kadın yolcu ile bu duruma itiraz eden ve maske takmasını isteyen yolcular arasında tartışma çıktı. Maskesini elinde tutan kadın şoför ve yolculardan kendisine yapılan uyarılara "Takmıyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine minübüsteki bir kişi polisi arayacağını söyleyince kadın yolcu diğer yolculara saldırdı. Bunun üzerine minibüs şoförü aracı karakola çekti.

Olay sonrasında yolcular karakolluk oldu.

Polisler kamera görüntüleriyle birlikte işlem başlatacaklarını söyledi. Yaşanan kavgayla ilgili tarafların ifadesi alındı.