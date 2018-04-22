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'Mini-Me' karakteriyle tanınan Verne Troyer hayatını kaybetti

22 Nisan 2018 16:09

‘Avanak Ajan' filmlerinde canlandırdığı Mini-Me karakteriyle tanınan ve dünyanın en kısa insanlarından biri olan oyuncu Verne Troyer 49 yaşında hayatını kaybetti. Austin Powers filmlerinde Mini-Me karakterini canlandıran oyuncu Verne Troyer, 49 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun uzun süredir depresyonla ve alkolizmle mücadele ettiği biliniyordu. Troyer'in ailesi ölüm haberini soysal medyada paylaştığı “Bugün Verne'nin vefat ettiğini inanılmaz derecede derin üzüntü ve büyük kederle yazıyoruz.” ifadesiyle duyurdu. Verne Toyer kimdir? Verne Troyer, 1969 yılında ABD'nin Michigan eyaletinde dünyaya geldi. 1987 yılında Centreville Lisesi'ni bitiren aktör, akondroplazi türü cüceliğe sahip olduğu için yalnızca 81 santimetre boyundaydı. Ailesinin kendisine her zaman diğer kardeşleriyle eşit davrandığını anlatan oyuncu, uzun bir süre alkolle mücadele etti. 2002 yılında neredeyse alkol zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybeden Troyer, geçtiğimiz sene bir tedavi merkezine başvuracağını duyurmuştu. Başarılı oyuncunun hayatını kaybetme sebebi açıklanmadı. “Avanak Ajan” ve “Avanak Ajan: Altın Kuş” filmlerinin dışında, ilk Harry Potter filminde Griphook olarak izlediğimiz oyuncunun filmografisinde 20'den fazla film bulunuyor. “Vegas'ta Korku ve Nefret”, “The Love Guru”, “Bubble Boy” ve “Dr. Parnassus”, aktörün boy gösterdiği filmlerden yalnızca bazıları. Televizyonda da görünen ismin oynadığı diziler arasında “Boston Public”, “Jack of All Trades” ve “Shasta McNasty” yer alıyor. Oyuncunun rol aldığı son film olan “Hipsters, Gangsters, Aliens and Geeks” ise bu yıl vizyona girecek.

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