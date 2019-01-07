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Mine Tugay: En sevdiğim yoga pozu crowpose

07 Ocak 2019 11:39

Oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden bir yoga hareketini yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Tugay, videoya şu notu düştü: “En sevdiğim yoga pozu crowpose… Yorumları açık bırakıp saçma sapan yorum yazanları engellemeye devam mı etmeli yoksa yoruma kapatmalı mı? Çok önemli bir sorun değil ama bazı rahatsızlıkları olan insanlar hakkında bir merakım var; kendinizi burada seviyesiz bir şekilde deşifre ederken utanç duygunuz hiç mi yok, yoksa fake hesaplar ardına saklanırken kendiniz olmamanın verdiği sahtelikten çok mu memnunsunuz? Kendiniz olun! Bundan daha kıymetli bir şey daha yok şu hayatta”

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