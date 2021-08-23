Milli Savunma Bakanlığı: Sakarya Zaferi, Türk yurdunu işgal ve Türk milletini esarete mahkum etme planının iflas ettiğini tüm dünyaya göstermiştir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla bir video yayımladı. Muharebeye ilişkin görüntüler, "Sakarya Zaferi, Türk yurdunu işgal ve Türk milletini esarete mahkum etme planının iflas ettiğini tüm dünyaya göstermiştir" mesajıyla paylaşıldı.

MSB, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan video, şu mesajla paylaşıldı: "Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümünde başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bir direniş ortaya koyarak tarihimize şanlı bir zafer daha ekleyen Kahraman Ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."