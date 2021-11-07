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Milli Park yetkilileri ölü ayıyı bulunduğu yerden kaldırdı

07 Kasım 2021 17:32

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğada ölü bulunan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Marmaris Karadere mevkiinde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş tarafından ölü olarak bulunan ayı Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekipler ölü ayıyı gece saatlerinde bularak, sabah saatlerinde bir kepçe yardımı ile Günnücek Milli Parkı alanına taşıdı. Yapılan ilk incelemeye göre yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen ayının leşi, tam ölüm sebebinin araştırılması için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi'ne sevk edilecek.

ölü ayımuğlamilli parkayı

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