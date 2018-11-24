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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Öğretmenler Günü'ne özel video

24 Kasım 2018 10:52

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik olarak, öğrenci-öğretmen arasındaki sevgi dolu ilişkiyi irdeleyen ve sosyal medyada #İyikiVarsınÖğretmenim etiketiyle yayınlanan bir video hazırladı. Hazırlanan video; öğretmenlerin yeri doldurulamaz önemini, öğrencileriyle geçirdikleri eğlenceli, sıcak, şefkat dolu anları ve seçilen öğretmen portrelerine ait aktüel görüntüleri içeriyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğretmen ve öğrencilere yer verilen videoda; sıradışı, ilham veren, fedakar öğretmenlerin hikayelerinden kısa kesitler anlatılıyor.

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