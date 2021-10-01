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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atandıktan 56 gün sonra TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

Mahmut Özer, TBMM tatildeyken 6 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na atanmıştı

01 Ekim 2021 16:14

Ağustos ayının başında Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer, 56 gün sonra TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. 

TBMM, yaklaşık 2 buçuk aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başladı. TBMM’de ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yaptı. Şentop, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM Genel Kurulu’na takdim etti ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından TBMM Başkanı Şentop, birleşime beş dakika ara verdi.

Aranın ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Milli Eğitim Bakanlığı'na Mahmut Özer'in atandığını içeren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni okudu. TBMM tatildeyken 6 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na atanan Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti.

56 günün sonunda Özer’in ant içmesini ardından TBMM Genel Kurulu kapandı. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 5 Ekim'de devam edecek. 

Kaynak: ANKA

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