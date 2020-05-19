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Milli cimnastikçilerden 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs 2020 13:54

Milli cimnastikçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayımlarken, sosyal medya hesabından da milli cimnastikçilerin yer aldığı videoyu paylaştı. Videoda Gürkan Mutlu, Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan, Duygu Doğan, Ahmet Önder, Ayşe Bugün Odabaşı ve İbrahim Çolak, 19 Mayıs ile ilgili mesajlarını iletti.

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