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Milli boksör, dünya şampiyonasına polis olan antrenörüyle hazırlanıyor

18 Ağustos 2017 16:31

Karabük'te, milli boksör 29 yaşındaki Elif Güneri, 2018 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na 21 yıllık polis memuru olan antrenörüyle hazırlanıyor Karabük Gençlikspor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğrenmeni olarak görev yapan milli boksör Elif Güneri, polis memuru antrenörü 48 yaşındaki Baykan Arslan ile 2018 yılında Hindistan'da yapılacak olan dünya kadınlar boks şampiyonasına hazırlanıyor. Bugüne kadar katıldığı Uluslarası şampiyonalarda 4 bronz, 1 gümüş ve 2 altın madalya kazanan Elif Güneri, spora olan ilgisi nedeniyle birçok öğrencisini spora yönlendirdiğini söyledi. Güneri'nin 21 yıllık polis memuru antrenörü Baykan Aslan da 15 yıldır boks antrenörlüğü yaptığını ifade ederek şunları söyledi: "Mesai saatlerimin dışında antrenörlük yapıyorum. Bu gerçekten zor. Görevden antrenmana, antrenmandan göreve gitmek bedenen de yıpratıyor. Ancak yaşam tarzımda insanlar bildiğini etrafına aktarırsa güzelleşir. Ben sporcularıma bunu aşılıyorum. Gençliğe hizmet etmenin bir ibadet olduğunu düşünüyorum.'' Video: Zeynep BEŞERLER

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