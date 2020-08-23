İçişleri Bakanı Soylu'ya destek açıklamalarıyla gündeme gelen Milli Beka Hareketi'nden iddia: AKP'li Külünk'ün adamları derneği bastı

Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin Twitter'dan bir görüntü paylaşarak AKP eski milletvekili Metin Külünk’ün adamlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi Derneği binasını bastığını iddia etti.

Dernek Soylu'ya sahip çıkmıştı

Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, AKP’nin eski milletvekili Metin Külünk’ün dernek binasını bastığını duyurdu. Şahin, Külünk’ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik eleştirilerine karşı Soylu’nun yanında yer aldıkları için bu saldırının hedefi olduklarını iddia etti. Külünk ise henüz bir açıklama yapmadı.

Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin Twitter hesabından olayla ilgili "AK Parti'de uzun yıllar emek vermiş bir teşkilatçı, bir ağabey dediğimiz Metin Külünk'ün, tetikçilerini savunmak için güpegündüz vakti dernek basmaya kalkması düpedüz ahlaksızlıktır, ne bir davaya ne de teşkilatçılığa sığar" notunu yazdı.

Eski HDP Milletvekili gazeteci Ahmet Şık da olayla ilgili o anların görüntüsünü paylaşarak "Büyük mafyaya eklemlenmiş küçük mafya grupları rant bölüşümünde sorun yaşıyor olsa gerek" diye yazdı.

Şık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir grup trol hesapla birlikte @millibeka Saray saltanatına karşı kendisi bir güç odağı olmaya çalışan @suleymansoylu tarafında. @mkulunk ve ekibi ve trol çetesi ise son günlerde @BeratAlbayrak güzellemelerine hız veren Pelikan çetesinin tarafında.

Bir eski milletvekili olan @mkulunk v e adamlarının mafya raconuyla, İçişleri Bakanı ile ilişkili olduğu öne sürülen dernek görünümlü bir başka teşkilata saldırmasının esas nedeni ise şimdilik bir dedikodudan ibaret. @sahmetsahme adlı kişiye yanıt olarak dedikodu şu: Damat bakana yönelik doğalgaz rezervleri bulunduğu iddiasıyla reklam çalışmalarının nedeni parti içinde güçlendirilmesine yönelik bir sürecin başlangıcı. Umduğunu bulamayan