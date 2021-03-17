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Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı; HDP Grubu'na geçti

HDP milletvekilleri ve Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılarak HDP Grubu'na geçti

17 Mart 2021 20:43

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü. "Direneceğim" diyen ve bir süre Meclis'i terk etmeyen Gergerlioğlu'nun TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldığı belirtildi. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılarak HDP Grubu'na geçti. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı Meclis Genel Kurulunda okunarak milletvekilliği düşürüldü. Böylece HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 55'e indi.

"Direneceğim" diyen Gergerlioğlu, Meclis Genel Kurulu’nu terk etmedi. Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti.

HDP milletvekilleri genel kurul salonu terk etti

Protestonun ardından HDP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'ndan ayrıldı. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılarak HDP Grubu'na geçti. Gergerlioğlu, karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi. Yarın HDP Olağanüstü MYK toplanacağı ve HDP Sözcüsü Ebru Günay’ın açıklama yapacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Ömer Faruk GergerlioğluGergerlioğlu

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