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Milletvekilleri, sanatçılar ve Gülistan Doku'nun ailesi 'Baraj boşaltılsın' dedi

14 Mayıs 2020 17:01

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 131 gündür haber alınamıyor. Doku’nun ailesi, milletvekilleri ve sanatçılar Doku’nun bulunması için görüntü çözümlenmesinin bir an önce bitirilmesini ve barajın boşaltılmasını istedi.

Füli,stan Doku için Adalet Komisyonları'ndan paylaşılan videolarda sanatçılar, 'Baraj boşaltılsın, Gülüstan Doku bulunsun', '130 gün oldu Gülistan Doku nerede', 'Bir an önce bulunması için baraj derhal boşaltılsın' dediler. Twitter'da #Barajıboşaltın hashtagiyle paylaşımlar yapılıyor. 

Tutuklu eski HDP EŞ Genel Balkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başlak Demirtaş, "2020'de bu ülkede bir genç kadın kaybolalı 130 gün oldu, barajı boşaltın, Gülistan'ı bulun" diye konuştu. 

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "İsveç'e özel uçaklar gönderen, dünyaya yardım yapıyorum diyen bir iktidar partisi Gülistan Doku'yu bulamıyor değil, bulmuyor. Tunceli'de kuş uçsa haberi olan bir devlet bu olaya sessiz kalıyorsa bunu sorgulamak lazım" dedi. 

Sanatçı Ferhat Tunç, "Madem Gülistan Doku'nun cinayete kurban gitmediğini söylüyorsunuz. O zaman barajı boşaltarak kamuoyuna oluşan kuşkuları giderin" dedi. 

Tunceli Barosu'ndan açıklama

130 gündür bulunamayan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları profesyonel ekipler tarafından kayıp ilanından itibaren devam ediyor. Açıklamada “Dersim halkının ve bütün Türkiye’nin bu konu ile ilgili alaka, hassasiyet ve duyarlığını görüyor ve bu hassasiyetin Gülistan bulunana kadar devam edeceğine yürekten inanıyor ve güveniyoruz.” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. Maddesinde, herkesin; yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, 56. maddesinde de devletin, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde de, herkesin yaşam hakkının, yasanın koruması altında olduğu belirtilmektedir. Yaşam hakkının korunmasının devletlerin yükümlüğünde olduğunun belirtildiği; Birleşmiş Milletler (BM) bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair Uluslararası Sözleşme’nin ilgili hükümleri gereği Gülistan Doku’nun bulunmasına ilişkin sorumluluğun bilinciyle ivedi olarak; Uzunçayır barajının kapaklarının daha da açılarak suda arama çalışmalarının netliğe kavuşturulması ve görüntü çözümleme ile dudak okumanın teknik çalışmasının bitirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını bir kez daha talep ediyoruz.”

Kadın Platformu yaptığı açıklamada Gülistan’ın bu topraklarda kaybedilen kadınların adeta sembolü haline geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bizler Dersim Kadın Platformu olarak ilk günden beri Gülistan’ın bir an önce bulunması için bulunduğumuz her alanda yetkili mercilere çağrılarımızı sürdürdük. Bugün, Gülistan’ın kaybolmasının 130. gününde arama çalışmalarının devam ettiği Viyadük bölgesine giderek aileyi ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz ziyaret esnasında aile, “Gülistan için baraj gölünü işaret eden savcılık Gülistan’ı sudan çıkarmalı, bunun için de baraj suyunun indirilebilecek en düşük seviyeye indirilmeli” talebini tekrar etti. Bizler de Dersim Kadın Platformu olarak Baraj gölündeki su seviyesinin indirilebilecek en düşük seviyeye indirilmesi ve Gülistan’ın suda olma ihtimaline dair şüphelerin artık açıklığa kavuşturulması talebini tekrar ediyoruz. Ayrıca soruşturmanın intihar ihtimaline yönelik incelemenin dışına çıkarılması ve cinayet ihtimalinin de daha ciddiyetle araştırılmasını talep ediyoruz. 130. günde ve Gülistan’ın bulunacağı güne kadar takipçisi olacağız."

 

 

 

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