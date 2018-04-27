Milletvekili aday adayı, CHP'li Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği toplantı esnasında bir kişi üzerine yürüdü. Milletvekilliğine aday olmak istediğini belirten şahıs, "Adayım ve çok zor durumdayım" dedi. Toplantı sırasında sırasında kendisini CHP ilçe başkanı olarak tanıtan bir kişi, "Adayım ve çok zor durumdayım" diyerek Tezcan'ın üzerine yürüdü. ​Partililer ve güvenlik görevlilerinin Tezcan'ın üzerine yürüyen şahsı dışarı çıkarmasının ardından basın toplantısı devam etti. Tezcan'a tepki gösteren şahsın Samsun Asarcık ilçesinin eski CHP İlçe Başkanı Bülent Baskın olduğu belirtildi.