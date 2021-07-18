Milaslı köylülerden Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı direniş

Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköylülerin aylardır mücadele verdiği Akbelen ormanına bugün jandarma desteğinde kesim ekipleri geldi. Ormanda sabahın erken saatlerinde başlayan kesim işlemi, köylülerin ve çevrecilerin tepkisi üzerine durduruldu. Köylülere, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da destek verdi.

Akbelen ormanındaki 600 dönümlük bir alanda termik santraller için açık kömür ocağı açılmak üzere daha önce de kesim yapılmak istenmiş; kesim, köylülerin ve çevrecilerin girişimleriyle durdurulmuştu.

Ancak Akbelen ormanına bugün yeniden kesim ekipleri geldi. Sabah erken saatlerde ormandan gelen motorlu testere seslerini duyan İkizköylüler, ormana akın etti. Köylülere Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri ile Bodrum, Milas ve Yatağan’dan gelen çevreciler destek verdi.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da bölgeye giderek kesilen bir ağacın yanında açıklama yaptı. Ağacın yeni kesildiğini belirten Özcan, “Buranın altında kömür olduğu için termik santral ve kömür alanları yapılması amacıyla buradaki ağaçlar kesilmek istenmektedir. Birkaç yıldır köylülerimiz toprağının, suyunun, ağacının, meyvesinin, çok uzun yıllar süren kültürünün ellerinden alınmasını istememektedir. Ülkemizde susuzluk her geçen gün artmakta. Susuzluğun çaresi ormanlar. Ağaçları kestikten sonra susuz kalırsanız para kazanmışsınız neye yarayacak? Biz bu ağaçların bu ormanların kesilmesini, katledilmesini istemiyoruz. Bu nedenle ilgililerin bir an önce bu ağaç kesiminden vazgeçmesini istiyoruz” dedi.

Jandarmadan engel

Orman işçilerinin yaklaşık 150- 200 yaşlarındaki 20 ağacı kestiğini öğrenen köylüler, işçileri durdurmak isteyince jandarma tarafından engellendi. Köylülerle jandarma arasında gerginlik çıktı. Evli ve üç çocuk annesi 52 yaşındaki Aytaç Yakar, yere oturarak “Gökte uçan tayyare, selam söyle o yâre. Ben bu çamlara doyamadım, bulun buna bir çare” diye tepki gösterdi.

Köylülerim kesim tepkisine engel

Köylüler ormanlık alanda “Akbelen Ormanlarını Vermeyeceğiz” yazılı 20 metrelik dev pankart açarak dakikalarca slogan attılar. Tepkilerin çoğalması üzerine kesime ara verildi. Köylülerin tepkisi üzerine kesim işçileri ardından jandarma bölgeden ayrıldı.

"Ezan vaktinde gelmişler"

Sabah 06.00 sıralarında motorlu testere sesleri ile uyandıklarını belirten Karadam Karacahisar Doğayı Koruma, Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Yorulmaz, şunları anlattı:

“Bugün sabah ezan vaktinde buraya orman işletmesinden kesim işçileri gelmiş, ormancı gelmiş, şef gelmiş ve erkenden ormanı kesmeye başlamışlar. Çevreden duyan arkadaşlarımız bizlere haber verdiler. Biz de koşarak geldik. Baktık ki 20 kadar çam ağacı devrilmiş. Biz bunun doğru olmadığını, bu konuda mahkemeye müracaat ettiğimizi bildirdik ve işlemin yasadışı olduğunu ifade ettik. Jandarma geldi ve bizi kesim sahasından uzaklaştırmaya çalıştı. Biz bu kesime yasadışı olduğu için karşıyız. Doğamıza sahip çıkıyoruz. Havamıza, suyumuza sahip çıkıyoruz. Biz, orman vatansa, vatanı müdafaa ediyoruz.”

"Yakında devlet köylüyü de satacak"

İkizköy’de yaşayan 65 yaşındaki Tuncer Saraçoğlu, “Bu sabah 6.30 sıralarında motor sesleri ile uyandım. Biz yetişene kadar, bu tatil gününde 20 tane ağaca kıydılar. Canavar gibi kesmişler. Yetişene kadar 20 tane ağacı kesmişler. Bu ağaçlar nereden baksanız 150 yıllık. Hatta belki daha fazla. Devletimiz çok zor durumda, parası kalmadı. Her şeyi satıyor. Ağaçları da satıyor. Yakında köylüyü de satacak, sattı da zaten. Çiftçiyi de satacak, her şeyi satacak. Sıra emeklilere gelecek, emeklileri de satacak. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Türkiye yokluk içerisinde” diye konuştu.

"Nöbet çadırı kuruyoruz"

İkizköy Çevre Koruma Platformu Sözcüsü Deniz Gümüşel ise “Orman şefi şu an burada. Biz itirazımızı ettik. Şimdi onlar üst makamlarla görüşmelerini yapıyorlar. Beklemedeyiz. Bizi kesimin olduğu bölgeye almıyorlar. Yani jandarma önümüzü kapatmış durumda. Biz de bütün köyce bekliyoruz. Eğer kesim olursa kesim alanına gitmek için elimizden geleni yapacağız, tek bir ağaç daha kaybetmemek üzere” dedi. (ANKA)