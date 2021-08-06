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Milas'taki orman yangına karadan müdahale eden ekiplerin mücadelesi

06 Ağustos 2021 13:19

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'ndeki orman yangınına karadan müdahale eden ekiplerin mücadelesi görüntülendi. 

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'ndeki orman yangınına dün yapılan karadan müdahale anları sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan foto-muhabir Mustafa Seven, paylaşımına "Burada ülkemizin dört bir tarafından gelen itfaiye ekipleri, ormancılar, jandarma, köylüler ve gönüllüler insan üstü bir mücadele veriyor" notunu ekledi. 

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