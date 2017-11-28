Milan’ın agresif çocuğu Gattuso evine geri döndü

Teknik Direktörü Montello ile yollarını ayıran Milan’da Gattuso geçici olarak takımın başına geçti. Milan’da 13 sezon forma giyen Gattuso, kaldığı dönem boyunca futbolcularla kavga etti, zaman aman tartıştı hatta yumruk attı... Sadece futbolcularla kalmayan Gattuso hakemlerle, antrenörlerle de bu davranışlarını devam ettirdi. 13 sezon boyunca Milan’ın pek çok maçını birbirine karıştıran Gattuso’nun Milan’da teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce karıştığı kavgaları sizin için bir araya topladık...