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Mike Tyson, köpek balığına karşı; işte o müsabaka!

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Discovery Channel'ın "Shark Week" adlı özel yayınına katıldı

11 Ağustos 2020 14:36

Bahamalar'da kafessiz şekilde dalış yapan 54 yaşındaki Tyson, köpekbalığını yakaladı. Köpek balığının burnunu tutarak hayvanı "tonik hareketsizlik" durumuna sokan Tyson o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Discovery Channell ise yaptığı paylaşımda, “Mike Tyson hala tartışmasız şampiyon” ifadelerini kullandı.

 

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