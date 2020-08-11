Mike Tyson, köpek balığına karşı; işte o müsabaka!

11 Ağustos 2020 14:36
Bahamalar'da kafessiz şekilde dalış yapan 54 yaşındaki Tyson, köpekbalığını yakaladı. Köpek balığının burnunu tutarak hayvanı "tonik hareketsizlik" durumuna sokan Tyson o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Discovery Channell ise yaptığı paylaşımda, “Mike Tyson hala tartışmasız şampiyon” ifadelerini kullandı.
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