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Zazaca 'Elqajiyê' parçası Nihat Hatipoğlu'nun programında ilahi ezgisi olarak çalındı, Mikail Aslan’dan tepki geldi: Yağmalamaya son verin

"Türkçe okuyanlar bu şarkının orijinal dilinin ne olduğunu, nereden derlendiğini neden belirtmiyorlar?”

24 Nisan 2021 10:15

Sanatçı Mikail Aslan'ın seslendirmesinin ardından kendisiyle özdeşleşen  Zazaca “Elqajiyê” parçası ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun ATV'deki sahur programında ilahi olarak çalındı. Aslan, “Elqajiyê” adlı şarkının dili ve ezgisinin tahrif edilerek kullanılmasına tepki gösterirken "Bir şarkının anonim olması, bir sahibinin olmadığı anlamına gelmez. Elqajiyê bir dile, bir kültüre, bir coğrafyaya aittir, yağmalamaya son verin” çağrısında bulundu.

“Elqajiyê” adlı şarkının dili ve ezgisinin tahrif edilerek kullanılmasına tepki gösterdi. Aslan, kurucuları arasında yer aldığı Almanya’nın Mainz şehrindeki Mainzer Weltmusik Akademie’de yaptığı açıklamada, “Sanatçı olarak bu güzel şarkıya karşı sorumluluğum var. Bir şarkının anonim olması, bir sahibinin olmadığı anlamına gelmez. Elqajiyê bir dile, bir kültüre, bir coğrafyaya aittir, yağmalamaya son verin” çağrısında bulundu.

 Zazaca (Kirmanckî) bir sevda şarkısı olan Elqajiyê dijital platformlar, diziler ve TV programlarında sözleri ve müziği çarpıtılarak kullanılması tepkilere neden oldu. Bun çarpıtmanın kültürel yağma olduğunu belirten Mikail Aslan, açıklamasında şunları söyledi: “Bu şarkı, Dersim’den derlenen bir şarkıdır. Kayıtlara anonim bir şarkı olarak geçtiği için yağmayı yasal yollardan durduramıyoruz.”

"Türkçe okuyanlar bu şarkının orijinal dilinin ne olduğunu neden belirtmiyorlar?"

İskoçyalı Paul Dwyer, Fransız sanatçı Eléonore Fourniau ve Japonya’dan Yoshiyuki Fuji gibi pek çok sanatçının Dersim’den dünyaya yayılan bu şarkıyı orijinal dilinde okuduğunu belirten Aslan, “Elbette müzik evrenseldir ama Türkçe okuyanlar bu şarkının orijinal dilinin ne olduğunu, nereden derlendiğini neden belirtmiyorlar?” diye sordu.

"Belki bu sahiplenme diğerleri için de örnek olur"

Mikail Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu şarkı benden önce de çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilmişti. Bir albümümde icra etmemden sonra daha geniş bir çevreye ulaştı ve bir ölçüde benimle özdeşleşti. Bu yüzden insanlar şarkının tahrif edildiğini gördüklerinde buna benim izin verdiğimi sanıp tepki gösteriyorlar. Bu sahiplenme, tepki yanlış kişiye yönlendirilse bile kıymetlidir. Ama müzikseverler yağmacılara sosyal platformlarda tepki göstererek geri adım attırabilirler. Bu şekilde yağmalanan yüzlerce şarkımızdan birini korumuş oluruz ve belki bu sahiplenme diğerleri için de örnek olur.”

Parçanın orjinali şu şekilde: 

Kaynak: GazeteDuvar

Mikail AslanNihat Hatipoğluilahi“Elqajiyê”şarkıtepki

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