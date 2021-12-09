T24 LogoT24 Logo
Haberler

Migros’un Esenyurt’taki deposunda çalışan işçiler iş bıraktı

"Deponun içerisi polis dolu. Migros yönetimi bizimle görüşmek istemiyor"

09 Aralık 2021 15:21

Migros’un Esenyurt’taki deposunda çalışan yaklaşık 350 kişi,  bugün iş bıraktı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri (DGD-SEN) Sendikası Genel Başkanı Neslihan Acar yaşanan süreci, "İşçiler, Esenyurt depoda 15-16 saat çalışmaya zorlandıkları, yemeklerin genelinin kurtlu ekşimiş ve bir önceki günden kalan yemekleri yenmeye zorlandıkları için depo yönetimiyle sürekli konuşuyorlardı. Yönetim, bu kötü şartları düzeltmek yerine bu sorunları dillendiren Azad Erdinç’i işten çıkarttılar. Sabah Azad iş başı yapmak için geldiğinde depoya almayacaklarını söylediler. Migros’tan bir yetkili geldi, işçileri ‘Şimdi çıkmıyorsanız, iş başı yapmıyorsanız polis çağırırım, aldırtırım sizi’ diye tehdit etti. Arkadaşlar da bu tehdide karşılık iş bıraktı. Gece vardiyası 7.30’da çıkması gerekiyordu ama çıkmadı. Gündüz vardiyası da iş bırakmış durumda. İşten atılan arkadaş iş başı yapılana kadar, iş başı yapmayacaklarını belirtiyorlar” diye anlattı.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre; Migros’un Esenyurt’taki deposunda çalışan yaklaşık 350 kişi, fazla mesai dayatması, yemeklerin kurtlu ve bozulmuş olması, maaşların kesilmesi nedeniyle bugün iş bıraktı. İşçiler, kötü şartlar altında çalıştıklarını dile getirdikten sonra dün gece işten atılan çalışma arkadaşı Azad Erdinç’in tekrar işe alınmasını istiyor. İşçiler, çalışma şartlarının düzeltilmesi, maaş kesintilerine son vermesi ve fazla dayatılmasının son bulmasını istiyor.

US Grup'un sahibi Veysel Cingöz ise iş bırakan işçilerden haberi olmadığını, işçilerle görüşeceğini söyledi.

Yaklaşık 350 kişinin iş bıraktığını belirten Acar, şunları söyledi: “Depoda 400 işçi çalışıyor. İşçiler, yöneticiler tarafından ‘Hepinizi işten atarım, buraya polisi sokarım, hepinizi aldırtırım, yaptığınız şey yasal değil’ diye tehdit ediyor. Kamuoyu baskısı oluşmaya başladıkça da bu saldırıyı durdurmuş oldular. Deponun içerisi polis dolu. Migros yönetimi bizimle görüşmek istemiyor. Daha önceki direnişlerden de biliyor bizi. US Grub yönetimi de aramamıza rağmen telefonlara cevap vermiyor. Depoda sadece işçilerle görüşüyorlar ama işçileri de tehdit ediyorlar. Eylem, Azad Erdinç’in işe tekrar alınması, içerde yemek, mesailer, maaş kesintileri düzeltilene kadar eylemleri devam edecek."
MigrosEsenyurt’taki deposuişçiler iş bıraktıeylem

Diğer Videolar

Konyalı gencin “FED’in alacağı faiz kararı Türk Lirasını nasıl etkiler” sorusuna Babacan’dan yanıt: Türk Lirasını asıl Cumhurbaşkanı'nın tezleri etkiliyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin baş şüphelisi yakalandı; operasyon anı kamerada

Mansur Yavaş, ABB'nin et desteği kampanyasını paylaştı: Biz burada kaybedeni olmayan, büyük bir aileyiz

Yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı

CHP'li Akın: İktidar enerji krizine göz göre göre yakalandı, bu da vatandaşa zam olarak yansıyacak

Polis yankesiciyi üstüne atlayarak yakaladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24