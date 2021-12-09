Migros’un Esenyurt’taki deposunda çalışan işçiler iş bıraktı

Migros’un Esenyurt’taki deposunda çalışan yaklaşık 350 kişi, bugün iş bıraktı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri (DGD-SEN) Sendikası Genel Başkanı Neslihan Acar yaşanan süreci, "İşçiler, Esenyurt depoda 15-16 saat çalışmaya zorlandıkları, yemeklerin genelinin kurtlu ekşimiş ve bir önceki günden kalan yemekleri yenmeye zorlandıkları için depo yönetimiyle sürekli konuşuyorlardı. Yönetim, bu kötü şartları düzeltmek yerine bu sorunları dillendiren Azad Erdinç’i işten çıkarttılar. Sabah Azad iş başı yapmak için geldiğinde depoya almayacaklarını söylediler. Migros’tan bir yetkili geldi, işçileri ‘Şimdi çıkmıyorsanız, iş başı yapmıyorsanız polis çağırırım, aldırtırım sizi’ diye tehdit etti. Arkadaşlar da bu tehdide karşılık iş bıraktı. Gece vardiyası 7.30’da çıkması gerekiyordu ama çıkmadı. Gündüz vardiyası da iş bırakmış durumda. İşten atılan arkadaş iş başı yapılana kadar, iş başı yapmayacaklarını belirtiyorlar” diye anlattı.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre; Migros’un Esenyurt’taki deposunda çalışan yaklaşık 350 kişi, fazla mesai dayatması, yemeklerin kurtlu ve bozulmuş olması, maaşların kesilmesi nedeniyle bugün iş bıraktı. İşçiler, kötü şartlar altında çalıştıklarını dile getirdikten sonra dün gece işten atılan çalışma arkadaşı Azad Erdinç’in tekrar işe alınmasını istiyor. İşçiler, çalışma şartlarının düzeltilmesi, maaş kesintilerine son vermesi ve fazla dayatılmasının son bulmasını istiyor.