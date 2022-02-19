Migros işçilerinin eylemi 16. gününde: “Üç çocuğumla yaşıyorum, ev kiramı ödeyemedim”

Migros’un Esenyurt deposunda çalışırken işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 257 işçiden Bekir Gök, 16. gününe giren eylemlerinde, “Üç çocuğumla yaşıyorum, yaşamaya çalışıyorum. Dün bana doğal gaz faturası geldi 600 lira. Bunu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Ev kiramı ödeyemedim” dedi. İşçilerden Ramazan Arpacı da Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın evinde dün yaptıkları eyleme ilişkin, “Polisler etrafımızı sardılar, bizi çembere aldılar. Orada bir arkadaşımızın kalbi sıkıştı. Sesleniyoruz, ‘Arkadaşımızın kalbi sıkıştı, adam ölüyor’ diyoruz. Çemberi açmıyorlar” tepkisini gösterdi.

İşten çıkarılan DGD-Sen üyesi Migros işçileri, Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın evinin önünde dün eylem yapmış, yaklaşık 100 işçi ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı. İşçiler, ifadelerinin alınmalarının ardından dün akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı. İşçiler, bugün 16. gününe giren eylemlerini Esenyurt’taki depo önünde bir araya gelerek sürdürdü.

İşten çıkarılan DGD-Sen üyesi Migros işçileri Bekir Gök, Ramazan Arpacı ve Yusuf İçin, ANKA Haber Ajansı’na konuştu.