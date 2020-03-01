Midilli'de bir grup, sığınmacıların karaya çıkışını engelledi; gazetecilere saldırdı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir grup, Türkiye'den botla gelen sığınmacıların karaya çıkmasına izin vermedi; o anları görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda Thermi Limanı'na lastik bot ile gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacılar, bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Sığınmacılara, ''sizi burada istemiyoruz defolun gidin'' diyerek tepki gösteren yaklaşık 50 kişi, sığınmacıların karaya çıkmasını engelledi.

Botu denize iten gruptakiler, daha sonra haber takibi yapan gazetecilere saldırdı.

İki Alman gazeteciyi darp eden grup, bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri ve ekipmanlarını denize attı.

Polisin olay yerine gelmesiyle bottan indirilen göçmenler kayıt işlemlerinin yapılması için Moria Kampı'na götürüldü.