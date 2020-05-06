Midibüsü yasağa rağmen tıka basa dolduran şoför tepki çekti: Kaptan yeter kaptan!

İstanbul Büyükçekmece'de bir midibüs şoförü yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde yolcu kısıtlamasına rağmen midibüsü tıka basa yolcuyla doldurdu. Bir yolcunun kaydettiği görüntülerde, yolcunun "Kaptan yeter kaptan" tepkisine rağmen minibüs sürücüsü yolcu almaya devam etti.

Yeni tip Koronavirüs sürecinde yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçları kapasitenin yarısı kadar yolcu alması kararlaştırıldı. Kısıtlama ve cezalara rağmen Büyükçekmece Kumburgaz'da bir minibüs tıka basa yolcu taşımaya devam etti.

Yaşanan o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken görüntüler sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolcu taşınma pes dedirtti. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler çok sayıda yolcunun minibüs içerisinde olduğu görülüyor.

Görüntülerin devamında ise bir yolcunun midibüs sürücüsüne "Kaptan yeter, kaptan" demesine rağmen şoför araca yeni yolcular alıyor.