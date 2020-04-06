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Midibüs şoföründen Koronavirüs'e karşı 'tulum, maske ve siperlikle' önlem

06 Nisan 2020 13:27

Yeni tip Koronavirüs'ün etkisini giderek artırdığı günlerde Tokat’ta bir şehir içi midibüs şoförünün tulum, maske ve siperlik takarak direksiyonda olduğu görüldü. 

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların yanı sıra maske uygulaması yaptı. Minibüs şoförlerine maskesiz yolcu almamaları yönünde uyarıda bulunan ekipler maskesi olmayan bir yolcuya maske verdi. Uygulama sırasında halk minibüsü şoförünün korona virüse karşı aldığı önlem ise dikkatlerden kaçmadı. Maskenin yanı sıra siperlik ve tulum giyen minibüs şoförü Alper Tunga Demir, “Covid-19 hastalığına karşı kendimce böyle bir önlem aldım. Hem yolcularımızın hem kendi sağlığımız için tedbir aldım. Şuan bu şekilde önlem alan tek kişiyim, örnek teşkil ediyorum. Arkadaşlarımda devamını getirecekler” diye konuştu. 

Maske ile başladığı önlemin yanı sıra siperlik ve tulum giyerek devam ettiğini ifade eden Demir, araçta bulundurduğu dezenfektanla da şoför mahallini steril hale getirdiğini sözlerine ekledi. 

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