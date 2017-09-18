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Mia köpeğe tekme atan 'insan' gözaltına alındı

18 Eylül 2017 12:39

İzmir'in Aliağa ilçesinde kaldırımda yatan köpeğe tekme atan kişi, köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı. İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Remzican Akansu, "Mia" adlı köpeğine tekme atan kişi hakkında polise şikayette bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tekme atan şahsın N.Y. olduğunu belirledi. Ekipler, N.Y'yi, ikamet ettiği evde gözaltına alınarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilen N.Y'nin çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğu da bildirildi.

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