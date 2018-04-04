MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yılında anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, anıt mezarı başında anıldı. Törende konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkeş'in ömrünü milletine adadığını belirterek, "O, ihanete karşı imanın, yıkıma karşı dik duruşun, tuzaklara karşı milli şuurun, teslimiyete karşı milliyetçi onurun sembolleşen ismi olmuştur" dedi. MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 21'inci yılı nedeniyle Beştepe'deki anıt mezarında tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Devlet Bahçeli, Türkeş'in mezarına kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp, su döktükten sonra partilileri ile birlikte dua etti.