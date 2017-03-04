MHP'li Sinan Oğan'a "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla saldırı!

MHP’den ihraç edilen ve referandum için ‘hayır’ çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan, konferans için gittiği Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir kişinin saldırısına uğradı. Oğan kürsüde konuşurken bir şahıs bir anda üzerine atıldı. Şahıs salondaki güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından Sinan Oğan tekrar kürsüye çıkarak konuşmasına devam etti ve “Bu genç arkadakışımkızı kandırıp buraya gönderen aslında partimize zarar veriyor” dedi. Canlı yayında gerçekleşen saldırı kameralara da yansıdı.