MHP'de kongre günü | Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel kuşatmaya alınmıştı, sorumluluktan kaçamazdık

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12'nci Olağan Büyük Kongre'si, "Milli Duruş", "Şühedaya Vefa, Millete Beka" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada yaptığı konuşmada AKP ile kurdukları "cumhur ittifakı" ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır" ifadesini kullandı. Bahçeli, sözlerine "Erdoğan küresel kuşatmaya alınmıştı, sorumluluktan kaçamazdık" diye devam etti.