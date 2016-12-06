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MHP MYK üyesi: Cumhurbaşkanımız Mirac'a çıkarcasına gökteydi!

06 Aralık 2016 20:14

MHP MYK üyesi Erdem Karakoç'un bir toplantıda 15 Temmuz gecesini anlatırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Cumhurbaşkanımız miraca çıkarcasına gökteydi" dediği ortaya çıktı. Miraç hadisesi Hz. Muhammed'in Mekke’de Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan yedi kat semayı aşıp Allah’ın huzuruna yükseldiğinin anlatıldığı olaydır. Bu olay, Kuran'da İsra Süresi'nde de şu ayetle anlatılır: “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa’ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.”

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