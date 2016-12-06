MHP MYK üyesi: Cumhurbaşkanımız Mirac'a çıkarcasına gökteydi!

MHP MYK üyesi Erdem Karakoç'un bir toplantıda 15 Temmuz gecesini anlatırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Cumhurbaşkanımız miraca çıkarcasına gökteydi" dediği ortaya çıktı. Miraç hadisesi Hz. Muhammed'in Mekke’de Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan yedi kat semayı aşıp Allah’ın huzuruna yükseldiğinin anlatıldığı olaydır. Bu olay, Kuran'da İsra Süresi'nde de şu ayetle anlatılır: “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa’ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.”