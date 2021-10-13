MHP: MHP toplumun kanayan bir yarasını kaldıracak projeler üretir, CHP ise sadece istismar siyaseti yapar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), son dönemde yapılan operasyonlar sonrası gündeme gelen kağıt toplayıcıları ile ilgili bir video yayınladı. Kağıt toplayıcı olarak kalabalık bir nüfusunu İstanbul'a gönderen Aksaray'ın Dikmen köyünde 2010 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından yapılan bir ilköğretim okulunu anlatan videoya "MHP toplumun kanayan bir yarasını kaldıracak projeler üretir, CHP ise sadece istismar siyaseti yapar" notu düşüldü.

MHP'nin resmi hesabından kağıt toplayıcılarla ilgili bir video yayınlandı. Video, Aksaray'ın Dikmen köyünde yapılan bir okulu anlatıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Oğuz Ata İlköğretim Okulu 2010 yılında inşa edilmiş. Belirtilene göre okul, Aksaray'daki Dikmen köyünün İstanbul'a kağıt toplayıcı olarak giden insanlarının eğitimine katkıda bulunmak ve kaderlerini değiştirmek için 2010'dan bu yana eğitim veriyor.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan söz konusu videoya ise "MHP toplumun kanayan bir yarasını görünce onu ortadan kaldıracak projeler üretir ve hayata geçirir. CHP ise sadece istismar siyaseti yapar..." notu düşüldü.