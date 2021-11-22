İçişleri Bakanlığı bütçesinde gergin anlar; MHP’li Kılavuz, “Demirtaş teröristtir” dedi, komisyon karıştı

Eray GÖRGÜLÜ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda MHP ve HDP’li milletvekilleri arasında itişmeye kadar varan “terörist” tartışması yaşandı. Diğer vekillerin araya girmesiyle tansiyon düşürülürken hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında “kayıt” tartışması yaşandı. Komisyon Başkanı oturuma yarım saat ara verirken Bakan Soylu, CHP’li vekilleri provokasyonla suçlayarak salondan ayrıldı.

Vekiller arasında itişme yaşandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sabah gergin başlayan İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri akşam da gergin bir şekilde devam etti. Soru cevap kısmına geçilmeden önce milletvekillerinin konuşması sırasında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Selahattin Demirtaş bu ülkede teröristtir, şerefsiz bir pisliktir.” deyince HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, “Asıl siz teröristsiniz” diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine MHP’li Kılavuz ile HDP’li Kaçmaz, birbirlerinin üzerine yürüdü. Bu sırada iki milletvekili arasında itişme yaşanırken diğer vekillerin araya girmesiyle tansiyon düştü.

Paylan: İlk kez fiziki saldırıyla karşı karşıya kaldık

Sonrasında söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yaşananlara tepki göstererek “7 yıldır buradayım, ilk kez fiziki saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bunun önüne geçmezseniz faşizmi Meclis’e taşımış olursunuz. Faşizmi Plan Bütçe Komisyonu’nda yaşatmaya çalışanlara karşı da her türlü çabayı gösteririz” dedi.

Soylu’dan “Sen zehirli bir yılansın” tepkisi

Daha sonra söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intihar etmesinin ardından şüphelilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levnet Soylu ile görüştüğüne yönelik iddiaları gündeme getirdi. Bu sırada İçişleri Bakanı Soylu, Başarır’a “Sen zehirli bir yılansın. Sabahtan beri yalan söylüyorsun” diyerek tepki gösterdi.

Bürokrat çekim yapınca tartışma çıktı

Bu sırada bir bürokratın çekim yaptığının fark edilmesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bürokratın yanına giderek “Çekim yapamazsın, kaydı sil” dedi. Bakan Soylu, bu kez Tanal’a “Size ne, çeker silmezse ne olur” sözleriyle tepki gösterince bu kez, CHP ve AKP’li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, kavganın büyümesi üzerine toplantıya yarım saat ara verdi. Soylu, ara için salondan ayrılırken CHP’li vekillere dönerek “Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla buraya geldiniz, provoke ediyorsunuz” ifadesini kullandı. Bürokratın kayıt yapmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP’li Mahmut Tanal, şunları söyledi: “TBMM Başkanlığının almış olduğu divan kararı var. Komisyonlarda ve genel kurula katılan kamu görevlileri kayıt alamaz. Cep telefonu ile dahi konuşamaz. Bürokrat kayıt yapıyordu, divan kararı var, komisyon başkanına söyledim.”

“Demirel’in eşinin iç çamaşırını siyaset malzemesi yaptılar” dedi, tartışma çıktı

Bakan Soylu, milletvekillerinin sorularına yanıt verirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a tepki göstererek, şunları söyledi:

“Bir hınç almak, bir rövanş almak, bir intikam almak üzere kurgulanmış bir mesai günüyle karşı karşıya kaldım. Artık yalan da değil bir cinnet hali olduğunu düşünüyorum. Öyle bir hırs bürümüş ki gözlerini, bizi öldürseler, bizi lime lime kıysalar, bizi boğsalar, bunun altını çizerek ve bilerek söylüyorum tatmin olmayacaklar. Bu sıralarda oturanlar Rahmetli Menderes’e aynısını yaptırdılar. Davul çaldırdılar idamında, sizin bu sırada oturanlar rahmetli Demirel’e aynısını yaptılar. Eşinin iç çamaşırını Türkiye’nin siyaset malzemesi haline getirdiler.”

Soylu’nun sözlerine üzerine Engin Özkoç, “Bir genel başkanının eşinin iç çamaşırını burada konuşamazsın. Ayıp, ayıp” sözleriyle tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da, “Tarihi bir analiz yapıyor, beğenmek zorunda değilsiniz” ifadesini kullandı. Soylu ise, “Kemal Kılıçdaroğlu bilerek burayı karıştırmak için azmettirici olarak göndermiştir” deyince, CHP sıralarından “Utan, utan” sesleri yükseldi. Komisyon Başkanı, toplantıya bir kez daha ara verdi.