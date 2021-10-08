MHP'li Belediye Başkanı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuştuğu salona alınmadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHS Tarım ve Hayvancılık A.Ş’nin “Hayvan Takip Sistemi” açılışına katılmak üzere Karaman’a helikopterle gitti. MHP’li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Pakdemirli’nin korumaları tarafından etkinlik salonuna alınmadı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, büyükbaş hayvanlarda ilk kez uygulamaya başlanacak “Elektronik Hayvan Takip Sistemi'nin” tanıtım programına katılmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bir helikopterle Karaman’a geldi.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki CHS Tarım ve Hayvancılık A.Ş’nin bahçesine inen Bakan Pakdemirli, kalabalık bir heyet tarafından karşılandı. Pakdemirli, sıraya giren ilgilileri ellerini sıkmadan selamladı ve şirket binasına yöneldi.

Bu sırada, Pakdemirli’nin arkasında yürüyen MHP’li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram’ın korumalar tarafından engellendiği görüldü. Belediye Başkanı Kalaycı, tepki göstermeden geri döndü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ise tepki gösterdi.