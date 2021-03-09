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MHP'li Aycan: Kadına şiddet uygulayan aciz, sözde erkeklerin tedaviye ihtiyacı var

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu

09 Mart 2021 17:46

T24 Video Haber Merkezi

Yurt genelinde son zamanlarda kadına şiddet vakaları arttı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Kadına şiddet uygulayan, öfke kontrolü olmayan, aciz, sözde erkeklerin tedaviye ihtiyacı var" dedi. 

Aycan şunları söyledi;

"Türk kültüründe, geleneğinde, aile yapısında kadına şiddet yoktur. MHP olarak her türlü şiddeti kınıyoruz. Aile içinde, sokakta, iş yerinde kadına yapılan istismar, ihmal, şiddet her türlü şekliyle yanlıştır. Aile içinde kadına şiddet uygulayan, öfke kontrolü olmayan, aciz, sözde erkeklerin tedaviye ihtiyacı vardır. En ağır şekilde de cezalandırılmalıdır. Kadının iş hayatında da uğradığı haksızlarla da mücadele edilmelidir. Kadının da çalışmak ve kariyer yapmak hakkıdır. Kadının emeğini sömürmek ve psikolojik şiddet uygulamak da ayrı bir durumdur. İş yerinde kadınlara yapılan tüm yanlış davranışlar cezalandırılmalıdır."

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