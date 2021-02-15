MHP Genel Merkezi'ne giderek randevu talep eden mağdur yakını Uygur Türkleri: Danışmadan geri yollandık

Çin yönetimi tarafından kamplarda tutulan yakınlarıyla görüşmek ve durumlarını öğrenmek isteyen Uygur Türkleri daha önce de görüşmek için randevu talep ettikleri ancak olumlu dönüş alamadıklarını belirttikleri MHP ile görüşmeye gitti ancak randevu isteklerinin yine başarılı olmadığını belirttiler.

Kardeşi, eniştesi ve arkadaşlarının Çin'de toplama kampında olduğunu ve 4 yıldır haber alamadığını belirten bir vatandaş, olayla ilgili T24'e konuştu. Uygur Türkü vatandaş, şunları söyledi;

"Danışmadan geri yollandık"

"Önce Anıtkabir'e gittik. Sonra AKP... AKP'de kabul edildik. En azından bizi muhatap aldı, çay içtik. Derdimizi dinlediler. Güzelce derdimizi anlatıp çıktık ama MHP'nin yaptığı çok ayıptı, danışmandan geri yollandık."

MHP'nin öncesinde de kendilerine randevu vermediğini belirten mağdur yakını "MHP Genel Merkezinde danışmana kadar girdik. Randevu alamadık. 'Şuan vermiyoruz. 'Siz önce bildirin. Kabul edilip edilmeyeceğine siz karar vermeyin. Bildirin' dedik. Sonra aradılar. Kimse şey yapmadı. Geri yollandık diyebiliriz" dedi.

Mağdur yakını ayın 9’undan bu yana Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yapmalarına izin verilmediğini de hatırlattı.