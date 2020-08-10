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MHP Diyarbakır teşkilatında karşılıklı suçlamalar; "Fakirin haklarını hayvanlarına veriyor", "MHP'yi geçim kapısı olarak görüyor"

“Sakatın, fakirin haklarını hayvanlarına veriyor"

10 Ağustos 2020 10:09

MHP Diyarbakır Kocaköy eski İlçe Başkanı Zeynel Can,  MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’in AFAD çadırından da kümes yaptığını ve kayyum yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın verdiği gıda yardım kolileri dağıtmayarak, kümesteki hayvanları yedirdiğini ileri sürdü.

MHP Diyarbakır teşkilatında AFAD çadırı ve yardım kolisi üzerinden tartışma çıktı. MHP Kocaköy eski İlçe Başkanı Zeynel Can, İl Başkanı Cihan Kayaalp’in AFAD çadırından da kümes yaptığını ve kayyum yönetiminde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın verdiği gıda yardım kolileri dağıtmayarak, kümesteki hayvanları yedirdiğini ileri sürdü. Kayaalp ise Can’ın 25 yıldır ilçe başkanı olduğunu ve MHP’yi ‘geçim kapısı olarak gördüğünü’ kaydederek, kendisini “Belediye hiçbir kolisini AK Partiye de bize de vermedi. Biz kendi paramızla aldık, MHP’nin 3 hilaliyle dağıttık” diye savundu.

Can, Kayaalp’in yardımların bir bölümünü akrabalarına, 80 paketini de hayvanlarına verdiğini ileri sürerek, iddiasında yer alan görüntüleri paylaştı. Can, “Sakatın, fakirin haklarını hayvanlarına veriyor. Biz buna itiraz edince, 3 ilçe başkanını görevden aldı” dedi.

Kendisinin yerine getirilen ilçe başkanının Kayaalp’e rüşvet verdiğini de iddia eden Can, “Kendisi diyor ki 50 bin lira Cihan başkana verdim. Bundan sonra bana bu yetki verildi. Ben bunu Semih Yalçın’a iletiyorum ancak sesimi duyuramadım” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp ise ANKA'ya yaptığı açkılamada, Can’ın 25 yıldır ilçe başkanı olduğunu ve MHP’yi ‘geçim kapısı olarak gördüğünü’ kaydederek, kendisini savundu. Kayaalp, görüntüleri izlediğini ve bunun Büyükşehir Belediyesi’nin yardımı olduğuna ilişkin bir unsurun yer almadığını söyleyerek, “Kendi tarafımızdan aldığımız fakat patlamış olan iki kolinin yandaki binaya atılması. Yere dökülmüş. Bu herif 25 yıl ilçe başkanlığı yapmış, 25 yıldır da 70 oyu geçememiş. Hakkında 700’den fazla şikayet var. Belediye hiçbir kolisini AK Parti'ye de bize de vermedi. Biz kendi paramızla aldık, MHP’ni 3 hilaliyle dağıttık” diye konuştu.

 

 

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